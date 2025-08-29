総裁選に賛成する議員の「氏名の公表」をめぐって自民党内が揺れています。政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。

◇

――今回の3つの疑問は、1．「チーム石破」内部からも反発 2．執行部の脅しで…賛成減る？ 3．どうなる？「運命の5時間」です。まずは、チーム石破内からの総裁選を求める声が続いていますね。

28日には神田法務大臣政務官が「辞任しても総裁選を求める」意向を表明。さらに、29日になって小林環境副大臣も「賛成する、必要なら辞任する」と続きました。

石破内閣というのは大臣＝閣僚とその下に副大臣、その下にいる政務官で構成されています。現時点でさすがに閣僚からは石破首相支持の声が相次いでいますが、副大臣、政務官からは反発が出ている状況です。

仮に閣僚からも出てくるような事態になるとインパクトは大きそうです。

――続いて2つめ。執行部の脅しで賛成の数が減るのか、これはどうでしょうか。

日本テレビが先週から行った独自の取材で120人の自民党議員が「賛成」の考えでした。この数が増えるのか、減るのか。

今週、自民党は「氏名の公表」を決めました。さらに政権幹部は「総裁選となれば首相は解散する」と。特に、選挙基盤が弱い若手議員をターゲットに「脅し」をかけています。

自民党幹部の1人は「賛成は増えない」、あるベテラン議員は「勝負はあった。執行部の方が、けんか上手だ」と話すなど、執行部からは「賛成は減る」との見方が出ています。

ただ、28日、29日と中堅、若手から反発が広がっています。

29日も昼前に自民党の2回生議員十数人が作戦会議を開きました。また副大臣・政務官を含む旧茂木派の中堅若手10人ほどが集まり「総裁選、賛成で一致」した、ということです。この会合を仕切る笹川農水副大臣は総裁選を求める考えを明らかにしました。

「賛成」「反対」議員の年齢を日本テレビの独自データで分析すると「賛成」の平均は57.1歳、「反対」は63.8歳。また、当選回数では「賛成」5.4回と「反対」7.7回と賛成議員の方が「若い」特徴があります。

若手は1人1人では力が弱いかもしれませんが「塊」となって「賛成」の動きを加速させる大きな「うねり」となるかが鍵を握りそうです。

――3つ目。「運命の5時間」というのはどういうことでしょうか。

総裁選管理委員会が議員の意向確認を行うのは来月8日とみられています。賛成議員には書面の提出を求めるのですが午前10時から午後3時の間に持ってこい、と。この5時間の勝負になりますが、議員心理に影響を与える2つの要素があります。1つ目は投票権を持つ各都道府県連の動向です。日本テレビが取材したところ、先週時点で47のうち賛成が6。未定、回答差し控えるなどが41でした。

ただ今後、国会議員より前に多くの都道府県連が態度を明らかにするとみられます。

ある賛成派の国会議員は「都道府県連の多くが賛成を示せば国会議員も賛成という流れができる」という見方を示しています。

もう1つが石破政権の大黒柱・森山幹事長の去就です。森山氏は来月2日に参院選の総括をしたあと進退も含め、責任を明らかにする、としています。ある首相周辺は「森山さんが辞任すれば政権運営が行き詰まり首相も辞めざるをえないかもしれない」と話しています。