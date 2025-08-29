°Ý¿·¡¦ÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤¬µÄ°÷¼¿¦¤Î°Õ¸þ ¿ÆÂ²¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÈë½ñµëÍ¿º¾¼è¤Îµ¿¤¤ °Ý¿·¤Ï½üÌ¾½èÊ¬
¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¤¬¡¢µÄ°÷¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ý¿·¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤±¤µ¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤é¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀÐ°æµÄ°÷¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¡ÖµÄ°÷¼¿¦¤ò¤·¤ÆÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆµÄ°÷¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ý¿·¤Ï¡ÖÅÞ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦ÉÕ¤ÇÀÐ°æµÄ°÷¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£