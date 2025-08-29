最高峰の運転体験を享受できる3台

気温は30度を下回った。青空には白い雲。貯水池を望む絶景が広がる、丘陵地帯の入り口にいる。後ろでは、冷えていく金属がチンチンと鳴っている。風鈴のように。

ルーフを開けば、600馬力超えのパワーが髪をなびかせる。シャワーの後に乗れば超高価なヘアドライヤーにもなるが、この環境へ飛び込めば、最高峰の運転体験を享受できるであろう3台を今回は並べてみた。



手前からアストン マーティン・ヴァンテージ・ロードスターと、マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー、フェラーリ・ローマ・スパイダー ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1台目は、最新のアストン マーティン・ヴァンテージ・ロードスター。上り調子にある伝統ブランドの、最新オープンだ。ソフトトップ化で60kg重くなり、車重は1805kgある。リアダンパーを除けば、クーペとハードは殆ど変わらない。

フロントに載るのは、メルセデスAMG由来の4.0L V8ツインターボで、最高出力は665ps。トランスアクスル配置のZF社製8速ATを介して、後輪が駆動される。カンバストップは僅か6.8秒でリアデッキへ格納され、筋肉質な曲線美は乱れない。

麗しい美貌のローマ 存在感で勝るアルトゥーラ

麗しい美しさを放つのは、フェラーリ・ローマ・スパイダー。主張は控えめかもしれないが、魅力度では劣らない。クーペは既に生産終了が決まっているが、スパイダーはもうしばらく提供が続くらしい。

エンジンは3.9L V8ツインターボで、8速デュアルクラッチATが組まれる後輪駆動。断熱材を挟む5層構造のソフトトップは、ヴァンテージほど速くはない13.5秒で開閉する。



フェラーリ・ローマ・スパイダー（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

存在感で2台を圧倒するのは、オレンジに塗られたマクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー。カーボンファイバー製タブシャシーの中央には、3.0L V6ツインターボが載り、プラグイン・ハイブリッドとして電気モーターとペアを組む。

こちらはフォールディング・ハードトップで、正式にはタルガトップと呼べる。クーペより62kg重いが、車重は1560kgに留めている。総合での最高出力は700psと、3台では最強。ローマは乾燥重量で1556kgだが、オイル類を満たせば1600kg程になるはず。

車重へ繋がる贅沢な内装 硬めの乗り心地

比較するとヴァンテージの重さが目立つが、贅沢なインテリアの影響だろう。風合いの良いレザーをはじめに、豪華な素材が惜しみなく投じられている。テイラーメイドのスーツをまとったような、特別な気持ちにさせてくれる。

かたやローマは、＋2の4シーター。使い勝手では群を抜く。アルトゥーラの車内は、アルカンターラとカーボンで満たされ、上質ながらストイック。ベクトルが異なる。



アストン マーティン・ヴァンテージ・ロードスター（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

真っ先に長いドアを開いたのは、ローマ。ダンパーが流暢に伸縮し、オープン状態でも車内は穏やか。3台では、最もリラックスしたクルージングへ浸れる。V8エンジンの響きが、穏やかな気持を刺激する。

ヴァンテージは、ドライブモードを変えてもアダプティブダンパーは硬く、グレートブリテン島の道では揺れが収まらない。アルトゥーラの方がしなやかで、ソフトに振れば速度上昇とともに落ち着きが出てくる。ロードノイズは大きいけれど。

心を震わせるヴァンテージの響き

せっかくのスパイダーだから、しっかり日焼け止めを塗って、オープンで走りたい。西部のウェールズ地方に広がる自然を、視覚や聴覚だけでなく、嗅覚でも楽しめる。

ローマのウインドディフレクターは、立ち上げは電動だが収納時は手動。アルトゥーラにはガラス製リアウインドウが備わり、ルーフを閉じても開放感が得られる。車内へ侵入する乱気流は、いずれも最小限。髪型が盛大に乱れることはない。



手前からアストン マーティン・ヴァンテージ・ロードスターと、マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー、フェラーリ・ローマ・スパイダー ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

エンジンが放つ響きで、最も心を震わせるのはヴァンテージ。史上最高ではないとしても、アグレッシブでエッジーなノイズは、クルマ好きを惹き込むはず。スポーツ＋モードで長時間過ごすと、少し疲れるとは思うが。

パワー感も素晴らしい。ボディの奥底から溢れ出るようなエネルギーが、壮大な加速を生む。8速ATの練られたギア比が、力強さを引き立てている。変速の鋭さではローマやアルトゥーラのデュアルクラッチに及ばなくても、低域での滑らかさにうっとりする。

