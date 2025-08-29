9·î¤ÎÃÍ¾å¤² ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹°Ê³°¤Ë¤â ³¤¿å²¹¾å¾º¤Ç³¤¤Î¹¬¤Ë¥È¥Þ¥È¡¦¤¤å¤¦¤ê¤âÃÍ¾å¤²Áê¼¡¤°
Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Ç³¤¤Î¹¬¤äÇÀºîÊª¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢½µÌÀ¤±9·î¤Ë¤Ï1400ÉÊÌÜ°Ê¾å¤Î¿©ÉÊ¤äÅÅµ¤Âå¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î½©¤Î²È·×¤ÎÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¡£´ØÅì¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥«¥¤ÎÍÜ¿£¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìµþÏÑ¤¬°é¤à¡Ö¹¾¸ÍÁ°¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¡£´Ý¡¹¤ÈËÄ¤é¤ó¤ÀÂç¤¤Ê¿È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢¡È¤¢¤ë°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë³¤¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¿·ÉÙÄÅµù¶¨¡¡ÀõÁÒÀµ¿®¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¡¢¼Â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¸ý¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
°é¤Æ¤¿¥«¥¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä
¿·ÉÙÄÅµù¶¨¡¡ÀõÁÒÀµ¿®¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î2¡¢3Ç¯¤«¤Ê¤ê³¤¿å²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥«¥¤âÂ¿¤¤¡×
Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Ç¤¹¡£¥«¥¤ËÅ¬¤·¤¿¿å²¹¤Ï15ÅÙ¤«¤é25ÅÙ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å²¹¤È·×¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
µ¼Ô
¡ÖÄ«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¿å²¹¤Ï26ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸á¸å¤Ë¤Ï30ÅÙ¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¸ÄÂÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·ÉÙÄÅµù¶¨¡¡ÀõÁÒÀµ¿®¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÅß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ËÀ¸»ºÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¤Î¾õ¶·¤¬¤³¤ì¤À¤È¡ÊÁý»º¤Ë¡Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡×
À¸»ºÎÌ¤Î¸º¾¯¤«¤é1¸Ä¤¢¤¿¤êºÇÂç50±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡£
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£¤³¤Á¤é¤Î¼÷»Ê¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤âÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Á¯»Ô¾ì ÅìËÜ¶¿Å¹¡¡ÈÓÅÄÃÒÀ® Å¹Ä¹
¡ÖÍÜ¿£¤Î¥Ö¥ê¤ÏÆÃ¤ËÃÍÃÊ¤¬¸®ÊÂ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Å·Á³¥Ö¥ê¤ËÈæ¤Ù1Ç¯¤òÄÌ¤¸²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÜ¿£¤Î¥Ö¥ê¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¤³¤Á¤é¤â³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¡£¹âÃÎ¸©¤ÎÍÜ¿£¾ì¤Ç¤ÏµîÇ¯°Ê¹ß¡¢»à¤Ì¥Ö¥ê¤¬Â³½Ð¡£À®Ä¹¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¡È¾®¤Ö¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ëµû¤âÁê¼¡¤®¡¢1¥¥íÅö¤¿¤ê¤Î²·²Á³Ê¤¬600±ß¤«¤é700±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤ÏÇã¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë±ä¤Ð¤½¤¦¤È¤«¤Í¡×
¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿Åìµþ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Ï2.5¡ó¾å¾º¡£µû¤Ê¤ÉÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Ï4¡ó¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Á¯»Ô¾ì ÅìËÜ¶¿Å¹¡¡ÈÓÅÄÃÒÀ® Å¹Ä¹
¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤¹¤´¤¯½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬ËÜÅö¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤¡×
ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¥È¥Þ¥È¤ä¤¤å¤¦¤ê¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤¬ÌÔ½ë¤ä¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¾å¾º¡£Íñ¤â10¤«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íè·î¤Ë¤Ï¡ÈÃÍ¾å¤²¤Î½©¡É¤¬ÅþÍè¡£9·î¤ÎÃÍ¾å¤²¤Î¿©ÉÊ¤Ï1422ÉÊÌÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢½ë¤µ¤Ç¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Íè·î¤«¤éÀ¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤¬¸º¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¢§ÅÅµ¤Âå¤Ï26±ß¤«¤é168±ß¡¢¢§¥¬¥¹Âå¤Ï17±ß¤«¤é25±ßÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍè·î¡¢ÌÀºÙ¸«¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÌÔ½ë¤ÈÃÍ¾å¤²¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£