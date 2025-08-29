◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

第２ラウンドが行われ、「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は３バーディー、５ボギーの７５で回り、通算７オーバーの１０７位で予選落ちした。

「昨日が本当に悔いるゴルフ。途中までいい調子でいっていて、最後は狙いにいっていた。昨日の最後の１４番からが悔しい。もったいなかった」と残念がった。インコースからスタートすると、１４番でバーディーを先行させた。３バーディー、３ボギーで、この日イーブンパーとして迎えた７番から連続ボギーを喫した。

昨年大会のツアーデビュー戦から１年。１４歳は成長を実感している。「飛距離も伸びているし、セカンドもだいぶよくなった。進化の見えるゴルフだったと思う。ただ、結果を見るとショック。練習ラウンドのときに（予選と）通るスコアを出していたので。目標を達成できなかったので、まだまだ課題です」と振り返った。

次週は所属先の大会、ゴルフ５レディス（９月５〜７日、千葉・オークビレッヂ）。「１週間調整して、今度はもっといいスコアを出せるように頑張ります。調子がいいと狙っていってしまうので、気持ちをコントロールできるようにしたい」と意気込みを語った。