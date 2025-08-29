¥á¥¹¤ËÆÇ¡Ö¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡×¤ò³ÆÃÏ¤Ç³ÎÇ§¡ÄÊ¡²¬¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤Ç4ºÐÃË»ù¤¬¤«¤Þ¤ì¤ë¡¡Âæ¾ì¤Ç¤â¶î½üºî¶È¡¡µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤¬±Æ¶Á¤«
´í¸±¤ÊÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡¦¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡£
µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î½ÐË×¥¨¥ê¥¢¤¬Ç¯¡¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸¶»º¤ÎÆÇ¥°¥â¡¦¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡£
25Æü·îÍËÆü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤Ç4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤«¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï¸½ºßÆÃ¤Ë¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¹¤Î¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤ÏÆÇ¤ò»ý¤Á¤«¤Þ¤ì¤ë¤È½Å¾É²½¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹Åç»Ô¤Ç¤âº£½µ¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â12É¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Å½¤ê»æ¤ÇÃí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÆâ¤Ç¤ÏÀè½µ¤âÊÝ°é±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç24É¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅçÊÝ°é±à¡¦µÜÃÏÌÀÈþ±àÄ¹:
¡Ê¥¯¥â¤Ï¡ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î(Â¦¹Â¤Î)Ãæ¤Ë¤¤¤¿¡£¥É¥¥Ã¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç·ù¤Ê¥¯¥â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤è¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
³ÆÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤¬Áê¼¡¤°¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡£
¤½¤Î»Ñ¤ÏÅìµþ¡¦Âæ¾ì¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÙÈ÷°÷¤Ë¤è¤ë¤È28Æü¡¢¥Ó¥ë¼þÊÕ¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ç¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÙÈ÷°÷¡§
½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÛÄê³°¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¾õ¶·¡£28Æü¤Ï³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç20É¤¤¤¤¿
È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¼þÊÕ¤òÃæ¿´¤Ë29Æü¤â»¦ÃîºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¶î½üºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë¤â¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â10É¤¤Û¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Â©¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¡£
ÀìÌç²È¤ÏÄ¹°ú¤¯ÌÔ½ë¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÆ°Êª¸¦µæÉô¡¡Î¦À¸ÌµÀÔÄÇÆ°Êª¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¡¦±üÂ¼¸°ì¸¦µæ¼ç´´¡§
11·î¤Ë¶å½£¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬µ¤²¹¤¬30¡î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥¢¥«¥´¥±¥°¥â¤Ï¤Þ¤ÀÀ®ÂÎ¤¬¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤è¤êÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£
Ä¹°ú¤¯½ë¤µ¤¬³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¡¢À¸Â©¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë±üÂ¼¸°ì¸¦µæ¼ç´´¤Ï¡Ö¤ªÂæ¾ì¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Æ°¼Ö¤¬ÉÑÈË¤ËÍè¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¤ËÉÕÃå¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¡£³°Íè¼ï¤Ï¼«Á³´Ä¶¤è¤ê¿Í°Ù´Ä¶¡¢·úÊª¤Ê¤É¤ËÄêÃå¤¹¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤ÏÈ¯¸«¤·¤Æ¤âÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤é¤º¡¢¤«¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£