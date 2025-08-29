¡Úµð¿Í¡ÛÃÝ²¼×Ò¶õ¤¬£³·³¥È¥Ã¥×¤Î£±£°¹æ¥½¥í¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡Á´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡Ä£³·³Àï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³£³¡½£±ÄëµþÂç¡Ê£²£¹Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦ÃÝ²¼×Ò¶õ¡Ê¤é¤¤¤¢¡ËÆâÌî¼ê¤¬£³·³¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£±£°¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£´²óÀèÆ¬¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦µÜÅÄ¤«¤é±¦±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£²¤Ä¤Î»Íµå¤âÁª¤Ó£´½ÐÎÝ¤ÈÃæ¼´¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤¿¡£