¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¿·Á¯¤Ê»É¿È¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢Å·ÁðÆÃ»º¤Î¡Ö¥¢¥ï¥Ó¡×¤Ç¤¹¡£9·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÅ·Áð¡¦¸ÞÏÂ¥¢¥ï¥Ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î»î¿©²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Áð»Ô¸ÞÏÂÄ®¤Î´Ñ¸÷Î¹´ÛÁÈ¹ç¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£Ä®Æâ6¤Ä¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¥¢¥ï¥Ó¤Î»É¿È¤äÉÍ¾Æ¤¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÞÏÂÄ®´Ñ¸÷Î¹´ÛÁÈ¹ç¡¦À¥Àî¹À»ÊÁÈ¹çÄ¹
¡ÖÅ·Áð¤Î¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿È¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é¤ª»ÒÍÍ¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Í¹¾ÉðÍø¥«¥á¥é¥Þ¥ó
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤È¤Æ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤ÒÅ·Áð¤Ç»É¿È¤È¥¢¥ï¥Ó¤ÎÉÍ¾Æ¤¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¥¢¥ï¥Ó¤Þ¤Ä¤ê¤Ï12·î31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£