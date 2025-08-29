·§ËÜ¤Î¡Ö¸©Æî¡¦¸©ËÌ·ÐºÑ³Êº¹¡×¤É¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¡©Ç÷¤ëÈ¬Âå»ÔÄ¹Áªµó ¿·¥êー¥Àー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ÎÀïÎ¬¡É
·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ8·î31Æü¤Ë»ÔÄ¹Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸©ËÌÃÏ°è¤È¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¤¹¡£´ë¶ÈÍ¶Ã×¤â¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¦Å¹³¹¤¬¡ÖÃë´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
È¬Âå»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¡£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¯¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤â¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤¹¡£ÊÄÅ¹¤òÃÎ¤é¤»¤ëÅ½¤ê»æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
70ÂåÃËÀ¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£Ãë´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±±ýÍè¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
――¼¡¤Î¥êー¥Àー¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï
80Âå½÷À¡Ö³èÀ²½¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤ì¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¡×
70Âå½÷À¡Ö»ä¤Ï°û¿©Å¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£´ë¶È¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æø¤ï¤¦¤«¤é¡×
È¬Âå»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ë¶È¿Ê½Ð¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¾òÎã¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·Àß¡¦ÁýÀß¤·¤¿´ë¶È¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç46¼Ò¤¢¤ê¡¢243¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢´ë¶ÈÎ©ÃÏ¤Î¿ô¤Ï¸©¤ÎËÌÉô¤ÈÆîÉô¤Çº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ö¶È½ê¤ò¿·Àß¡¦ÁýÀß¤¹¤ëºÝ¤Ë´ë¶È¤¬»ÔÄ®Â¼¤È·ë¤Ö¡ÖÎ©ÃÏ¶¨Äê¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ë¸©Æâ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Î©ÃÏ¶¨Äê¤Ï280·ï¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¸©Æî¡ÊÈ¬Âå¡¦°²ËÌ¡¦µåËá¡¦Å·Áð¤Î4ÃÏ°è¡Ë¤Ï65·ï¤È¸©Á´ÂÎ¤Î2³ä¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¸©Æî¤Î´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢¸©¤¬È¬Âå»Ô¤Ç·×²è¤¹¤ë¹©¶ÈÃÄÃÏ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
»º¶ÈÎ©ÃÏÏÀ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë·§ËÜÂç³Ø¤Î¼¯ÅèÍÎ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸½ºß¤Î·Êµ¤¤¬Â³¤±¤Ð°ìÄê¤ÎÍ¶Ã×¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í¶Ã×¤Î»ÅÊý¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜÂç³Ø ¼¯ÅèÍÎ¶µ¼ø¡Ö´ë¶È¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤«¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¤â¤Ã¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶È¼ï¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÀïÎ¬¤¬½ÅÍ×¡×
Ã±¤Ë´ë¶È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¾ì´ë¶È¤Ë»Å»ö¤ò¹¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥êー¥Àー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤È¤Ï¡©
¼¯Åè¶µ¼ø¡Ö»º¶È¤ò¿¶¶½¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò½ÅÅÀ²½¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡£¤³¤ì¤Ï¥êー¥Àー¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×
¤Þ¤¿¡¢¼¯Åè¶µ¼ø¤Ï¡Ö´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤ÈÀÇ¼ý¤ä¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥êー¥Àー¤Ï¤½¤Î°ìÊâÀè¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ÆÍ¶Ã×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬Âå»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¡¦¸½¿¦¤ÎÃæÂ¼ÇîÀ¸¸õÊä¡Ê66¡Ë¤È¡¢Ìµ½êÂ°¡¦¿·¿Í¤Î¾®ÌîÂÙÊå¸õÊä¡Ê51¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ8·î31Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£