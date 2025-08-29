ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ、新宿に降臨 ファン2000人殺到に驚きの表情「本当に感無量」
韓国俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが29日、東京・西武新宿PePe前広場で開催されたFOD独占配信ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』（9月5日スタート※全12話）のサプライズトークイベントに登場。約2000人の観客にあいさつした。
【写真】息ぴったり！ハートを作り笑顔のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ
『マイ・ユース（my youth）』は、2人にとってロマンス復帰作となる。自身を取り巻くトラブルをきっかけに、つらい青春時代を過ごした主人公のソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）が、初恋の人であるソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。淡い恋の思い出とリンクする内容で、温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなる。
炎天下の中、2000人のファンが殺到した広場を見渡したソン・ジュンギは、驚きの表情を浮かべ「確か12、13年前ぐらいだったと思います。私が参加した『トキメキ☆成均館スキャンダル』というドラマのPRのために日本に訪れた時に滞在したのが、まさにこの後ろにあるホテルなんです」と感慨深げ。「その場所でこんなに久しぶりに日本のファンの皆さんにお目にかかることができて、本当に感無量です。暑い中、お待ちいただきまして本当にありがとうございます」と気遣った。
プロモーションでの来日は初めてとなるチョン・ウヒは「ファンの皆さんに直接このようにお会いするのは初めてです。本当に感激しています」と声を弾ませ、「ありがとうございます」と日本語で感謝を伝えた。
そして、ソン・ジュンギは「日本の皆さん、本当に本当にありがとうございます！」と日本語であいさつ。観客に手を振ったり、ハートポーズを送ったり、“神ファンサ”で沸かせた。
【写真】息ぴったり！ハートを作り笑顔のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ
『マイ・ユース（my youth）』は、2人にとってロマンス復帰作となる。自身を取り巻くトラブルをきっかけに、つらい青春時代を過ごした主人公のソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）が、初恋の人であるソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。淡い恋の思い出とリンクする内容で、温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなる。
プロモーションでの来日は初めてとなるチョン・ウヒは「ファンの皆さんに直接このようにお会いするのは初めてです。本当に感激しています」と声を弾ませ、「ありがとうございます」と日本語で感謝を伝えた。
そして、ソン・ジュンギは「日本の皆さん、本当に本当にありがとうございます！」と日本語であいさつ。観客に手を振ったり、ハートポーズを送ったり、“神ファンサ”で沸かせた。