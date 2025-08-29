DeNA¡¡ÀèÈ¯¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¶ÄÅ·¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¡¡ÍèÆü½é¥¢¡¼¥Á¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡ª¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡ª¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¼«¿È¤â¶ÄÅ·¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î2²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡£ÃæÆü¡¦Ìø¤Î½éµå¡¢143¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÃ¡¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÍèÆü½é¥¢¡¼¥Á¡£»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÂÇÎ¨¡¦029¤È·è¤·¤ÆÂÇ·â¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤òÂç¤¤¯Å·¤Ë·Ç¤²¤Æ¾Ð´é¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¸å¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬º£Æü½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀèÀ©3¥é¥ó¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£