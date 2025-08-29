FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、スマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」の日本国内累計ダウンロード数が3,200万を突破したことを発表した。

これを記念し、期間限定「3200万DL突破キャンペーン」および「3200万DL記念 モルガンピックアップ召喚」が8月29日18時から9月12日12時59分まで開催されることが決定した。

また、メインクエスト第2部の攻略を応援する「スタートダッシュ期間限定★5 確定召喚 第2弾」も追加。こちらはメインクエスト第2部に到達したマスター向けの施策となっており、対象となる21騎の期間限定★5(SSR)サーヴァントの中から1騎を確定で召喚できる、特別な11回召喚を行なえる。

「3200万DL突破キャンペーン」

開催期間：8月29日18時～9月12日12時59分

□「3200万DL突破キャンペーン」のページ

3200万DL 突破記念特別回数ログインボーナス

期間中に10回ログイン(1日 1回カウント)すると、「レアプリズム」1個、「伝承結晶」1個、「聖晶石」30個(聖晶石召喚最大11回分)など豪華報酬をプレゼント

エクストラミッションにメインクエスト第 1 部＆奏章Ⅳ開始＆クリアミッションを追加

「マスターミッション」の「エクストラ」タブ内に、「第1部のメインクエストクリア応援ミッション」、「奏章Ⅳ開始＆クリアミッション」の2種類を追加。

すべてのミッションをクリアすることで合計で「カルデアの夢火」1個、「叡智の業火 ALL★5(SSR)」360枚、「巡霊の葉」2,800枚、「9,500万QP」、「伝承結晶」1個、「聖杯」1個などを獲得できる。

ダ･ヴィンチ工房の「マナプリズムを交換」に期間限定アイテムを追加

間限定でダ･ヴィンチ工房の「マナプリズムを交換」に、こちらのアイテムを追加。毎月更新される「マナプリズムを交換」のアイテムとは別に期間限定での追加となる

ダ･ヴィンチ工房の「レアプリズムを交換」に期間限定アイテムを追加

期間限定でダ･ヴィンチ工房の「レアプリズムを交換」にこちらのアイテムを追加。毎月更新される「レアプリズムを交換」のアイテムとは別に期間限定での追加となる

「概念再想」に過去のイベント配布概念礼装7種を追加

ダ･ヴィンチ工房の「概念再想」に、過去の期間限定イベントで登場した概念礼装7種を恒常的に追加

「レアプリズムを交換」に★5(SSR)イベント配布コマンドコード4種を追加

ダ･ヴィンチ工房の「レアプリズムを交換」に、過去の期間限定イベントで登場した★5(SSR)コマンドコード4種を恒常的に追加

期間限定で「種火集め」を全曜日分開放＆消費 AP1/2になるキャンペーンを延長

期間限定でカルデアゲート内に日ごとに出現する「種火集め」を期間限定で全種開放。さらに、「『冠位戴冠戦：Extra』開幕直前キャンペーン」で実施しているすべての「種火集め」の消費 AP1/2の開催期間を、9月12日12時59分まで延長

期間限定で「種火集め」のクエストにサポートサーヴァントが登場

期間中、期間限定で「種火集め」のクエストにサポートサーヴァントとして「★5(SSR)モルガン」が登場

期間限定でサーヴァント強化と概念礼装強化の大成功＆極大成功率が2倍

期間中、サーヴァントおよび概念礼装の強化をおこなった際に、大成功(経験値2倍ボーナス)・極大成功(経験値3倍ボーナス)の発生率が期間限定で2倍になる

3200万DL記念 モルガンピックアップ召喚

開催期間：8月29日18時～9月12日12時59分

3,200万DL突破を記念して、期間限定サーヴァント「★5(SSR)モルガン」を含む2騎と期間限定概念礼装1種をピックアップする召喚が開催される。

□「3200万DL記念 モルガンピックアップ召喚」のページ

期間限定サーヴァント ★5(SSR)モルガン

ストーリー召喚サーヴァント ★4(SR)バーヴァン･シー(妖精騎士トリスタン)

期間限定概念礼装 ★5(SSR)バレンタイン･ウィッチーズ

スタートダッシュ期間限定★5 確定召喚 第2弾

期間：開放条件の達成後に本召喚を実行可能になってから30日間

開放条件：第2部プロローグ「序／2017年12月31日」をクリア

有償聖晶石12個を消費することで、対象となる21騎の期間限定★5(SSR)サーヴァントの中から1騎を確定で召喚できる、特別な11回召喚を実行することができる。さらに通常の11回召喚と同様に、「★4(SR)以上 1 枚確定と★3(R)以上のサーヴァント1騎確定」の対象となる。

□「スタートダッシュ期間限定★5 確定召喚 第2弾」のページ

