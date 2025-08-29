¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û²ÏËÜÎÏ¡¡3ÂÇº¹2°Ì¡Ö20¥¢¥ó¥À¡¼¤¬ÌÜÉ¸¡×º£Æü¤Ï»Ð¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÄÉ¡¹Çã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Sansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Âè2Æü¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡Ê¡²¬¸©³©²°GC¡á7293¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢9°Ì¤«¤é½Ð¤¿²ÏËÜÎÏ¡Ê25¡áÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆü5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡Ê4Æü´Ö¡Ë20¥¢¥ó¥À¡¼¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Á°È¾¤Ï13ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£¸åÈ¾3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ï¥Ô¥óº¸±ü12¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¡¢Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸åÈ¾7ÈÖ¥Ñ¡¼4¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò±¦¤Î¥é¥Õ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Âè2ÂÇ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌÚ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢4¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¡¢¸åÂà¡£ºÇ½ª9ÈÖ¤ÏÌó1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Á°½µ¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆüÍËÆü¤Ï»Ð¡¦·ë¤È²£ÉÍCC¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¡£¡ÖÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£½µ¤Ï¿Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉüÄ´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡»Ð¡¦·ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÄÉ¡¹Çã¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¤ª¶â¤Ç¾¡¼ê¤ËÇã¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ö¸åÊó¹ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Âç²ñ¡£¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èôµ÷Î¥¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ì¤¿¤é¡×¤È½µËö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£