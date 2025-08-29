Æ©¤ÄÌ¤ëÇòÈ©¤¬¹ÈÄ¬¡¡¸µ¥Ï¥í¥×¥íÌ¼¤ÎÅí¿§¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡¡¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Âç¿Í¥Ó¥¥Ë¤ÇÌ¥Î»
¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Î2ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢2024Ç¯6·î¤ËÂ´¶È¤·¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·¾Â´õ¶õ¤µ¤ó¤¬½µ´©FLASH¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤È©¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤Î¿·¾Â´õ¶õ¤µ¤ó
Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿À¼Ò½ä¤ê¤¬¼ñÌ£¤À¤È¤¤¤¦¿·¾Â¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¾Â´õ¶õ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Ë¤¤¤Ì¤Þ¤¤½¤é¡¡25ºÐ¡¡1999Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T161¡¡2013Ç¯9·î¤Ë¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸¤Ë²ÃÆþ¡£2017Ç¯£²·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯11·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼2ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯6·î¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¡£¼ñÌ£¤Ï¿À¼Ò½ä¤ê¤È¶¥ÁöÇÏ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£µþÅÔ¤Îµ®Á¥¿À¼Ò¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£½ÂÃ«¥¯¥í¥¹FM¤ÇËè·îÂè4¿åÍËÆü¡Ø´õ¶õ¤Î²µ½÷¶æ³ÚÉô♡¡Ù(17»þ¡Á17»þ50Ê¬)¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X(¡÷Kisora_Niinuma_)¡¢Instagram(@kisora_niinuma.official)