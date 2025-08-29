【ムリ！義母に援助1万円】家計から出すのはナシ！生活保護は？「可哀想…」＜第5話＞#4コマ母道場
もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？ 「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。
第5話 助け合い？
【編集部コメント】
一人暮らしの高齢者が月6万円の生活で、お米を買うのも苦しい……たしかに厳しい状況ですね。しかしヒロムさんは、生活保護について拒否反応を示している様子。少しムリをすれば助けられるかもしれない状況で手助けをせず、生活保護を受けてしまうのに複雑な心境になるのはわかりますが……なかなか妥協点が見つかりません。しかしカオリさんがそこまで頑なに払いたくないというのには、何かワケがあるのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第5話 助け合い？
【編集部コメント】
一人暮らしの高齢者が月6万円の生活で、お米を買うのも苦しい……たしかに厳しい状況ですね。しかしヒロムさんは、生活保護について拒否反応を示している様子。少しムリをすれば助けられるかもしれない状況で手助けをせず、生活保護を受けてしまうのに複雑な心境になるのはわかりますが……なかなか妥協点が見つかりません。しかしカオリさんがそこまで頑なに払いたくないというのには、何かワケがあるのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび