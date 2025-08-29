元NGT48で現在はインフルエンサーやモデルとして活動する川越紗彩さんの1st写真集『なんとかなるなる』（撮影：田中智久、税込4180円、A4判／128ページ、KADOKAWA）が、自身の25歳の誕生日となる10月14日にリリースされます。タイトルは、撮影中に本人が口にしたポジティブな口癖から名付けられました。



【写真】露出多めのバックショットに挑戦した川越紗彩さん

川越さんはアイドル時代に雑誌グラビア経験はあるものの、ここまで本格的な写真集用の撮影は今回が初めて。肌見せ全開、露出多めで挑んだ本作で、24歳の彼女が持つ、健康的なわがままボディを存分に見せつけています。



撮影地はインドネシア・バリ。ジャーマンビーチやクタビーチ近郊のリゾートホテルや、熱帯植物に囲まれたプール付きヴィラを貸し切って撮影。アイドル時代を思い出させるようなお茶目で明るいカットから、大人びた表情を見せるカットまで、さまざまな魅力をたっぷり収録。スタイリングは、ランジェリーや水着をはじめ、色とりどりの衣装を身にまといました。プールで浮き輪を持ってはしゃいだり、バリの海で波と戯れたり。初めてのバックショットも披露し、美しいお尻は必見です。



先行公開カットでは、これまで見せたことのない大胆なランジェリー姿を多数披露。アイドル風衣装、キャミワンピースのスタイルを公開しました。本編ではさらに、初めて着たというボディスーツや、複数カラーの水着、本人が“ウサギ”に変身したコスプレ衣装などのビジュアルもあり、バリエーション豊富で見応え十分な一冊に仕上がっています。表紙には、黒のランジェリー姿で、美しいバストラインとアンニュイな表情が印象的なカットを採用。表紙をはじめすべての写真は彼女がセレクトし、ページ構成にも本人のこだわりが詰まっています。



川越さんは「アイドルを卒業して、初めての海外ということもあり、今までにないくらい開放的になれました！バリらしく肌の露出もたくさんあり、スタイリングのおかげでキレイに写って大満足の1冊です！記念すべき写真集を自分の誕生日に発売できることもとてもうれしく思いますし、ロケもすごく新鮮で楽しめました！ひとりでも多くの方にこの写真集を見ていただけたらうれしいです！」と喜びを語っています。



【川越紗彩さんプロフィール】

かわごえ さあや 2000年10月14日生まれ。茨城県出身。2018年、NGT48の2期生として活動開始。シングル6作連続選抜入りをし、2024年2月末にNGT48から卒業。現在はインフルエンサー、モデルとして活動中。