³Æ¾ÊÄ£¤Î³µ»»Í×µáÁí³Û122Ãû±ßÂæ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â
ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¸þ¤±¤¿³Æ¾ÊÄ£¤«¤é¤Î³µ»»Í×µá¤ÎÁí³Û¤Ï122Ãû±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾Ê¤Ï29Æü¡¢³Æ¾ÊÄ£¤«¤é¤ÎÍ×µá¤òÄù¤áÀÚ¤ê¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤òËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙ¤Î³µ»»Í×µá¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÍ×µá³Û¤è¤ê¤ª¤è¤½5Ãû±ßÁý¤¨¡¢122Ãû±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Áý²Ã¤ÎÂç¤¤ÊÇØ·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¹ñºÄÈñ¤¬¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¡áºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÁý²Ã¤ä¶âÍø¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤ÆËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤ò4Ãû±ß°Ê¾å¡¢¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦Ç¯¶â¡¦°åÎÅ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢34Ãû7929²¯±ß¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬¡¢Ìµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ë±è´ßËÉ±ÒÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤Ç8Ãû8454²¯±ß¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²áµîºÇÂç¤ÎÍ×µá³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹ñ¤¬¥³¥á¤ÎÁý»º¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿å¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤¥³¥áºî¤ê¤ÎÉáµÚ¤ä¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ý³ÏÎÌÄ´ºº¤Î¸¦µæÈñ¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯ÅÙÍ½»»¤è¤ê¤ª¤è¤½2³äÂ¿¤¤2Ãû6588²¯±ß¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£