「空気が読めない」という言葉、褒め言葉で使う人っている？ママ友に言われ困惑【ママリ】
この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。子どもを通じて仲良くなったママ友に「マイペースで時々空気読めない感じが独特の雰囲気でいいよねー」と言われた投稿者のママ。これってどういう意味で言われてるの？ママリに寄せられた声をご紹介します。
悪気がなかったとしても、「空気が読めない」とストレートに言われると、やっぱり落ち込んでしまいますよね。本当はちょっとした行き違いだったり、言葉を選べば受け止め方も違ったはず。
「空気が読めない」というワードが胸に刺さり、モヤッとした気持ちでママリに投稿したママでしたが、多くのママから「気にしなくていい」という声が寄せられていました。
ママ友に「空気が読めない感じがいい」と言われ…
とっても仲良くなったママ友に、
「マイペースで時々空気読めない感じが
独特の雰囲気でいいよねー☺️」
と、言われました。
私は誰といても空気を読むことを
いつも心がけていたつもりでしたが、
あぁ…私は本当は全然出来てなかったんだ…
と、とっても落ち込んでしまいました。
そして、今までとっても楽しく過ごしていたのに、
それ以来ありのままに接するのが怖くなってしまいました。
私はよく天真爛漫のように思われがちですが、
本当はくよくよと深く思い悩む、気にしいな性格です。
(中にはその性格を見抜いてくれる人ももちろんいます)
そのママ友のことは大好きだし、近所だし、
子どもは保育園～中学まで一緒の予定なので
これからも仲良くしていきたいです。
人間関係って難しいですね…
そのママ友うんぬんより、
私って空気読めないのかなって
自分の性格が嫌になってしまったのもあります😭😭😭
割り切るしかないですよね…
「そういう言い方じゃなくてもいいのに…」と思うのは当然のことです。もう少し柔らかい言い回しをしてもらえたら、相手の気持ちも素直に受け止めやすかったかもしれません。ママリに寄せられた回答はどのようなものなのでしょうか。
ママリに寄せられた声
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
そういうことを言う人こそ空気が読めない
そんな事いう人の方がよっぽど空気読めない人だと思うので気にしない方がいいと思います！
直接「空気が読めない」なんて言ってくるあたり、正直その人自身も相手の気持ちに寄り添えていない“空気が読めないタイプ”なのでは…と思ってしまいますよね。相手を傷つけるようなストレートな言葉を選んでしまう時点で、その場の雰囲気や人の気持ちを考える力に欠けているのかもしれません。
思ったままを口に出す人もいる
いるんですよね、相手がどう思うかも考えずに思ったままを口に出す人😅
そのママ友とはほどほどにお付き合いをして、りっくんママさんの性格を見抜いてくれるご友人の前で、本音でのびのび話しましょ！
複数の人から空気読めない認定されたわけでもないし、ご自分の性格を嫌になることなんて全然ないですよ～☺️
後先や相手の気持ちを考えずに、思ったままを口に出す人も付き合っていく上で大変ですよね。こちらのママが言うとおり、ほどほどのお付き合いがいいかもしれません。
独特な雰囲気はすてき
考えが読めないってことを言いたかったんですかね？
独特な雰囲気、素敵じゃないですか。
空気は読まずに作ってしまえばいいと思います。
独特な雰囲気…何を考えているか分からない不思議ちゃん的な意味を伝えたかったのでしょうか。「自分はほかの人にはない雰囲気を持っている」とポジティブに捉えてさせてくれる意見ですね。
言われたことは気にしなくてOK
「空気が読めない」というワードが胸に刺さり、モヤッとした気持ちでママリに投稿したママでしたが、多くのママから「気にしなくていい」という声が寄せられていました。
悪い意味ではなかったとしても「何も考えずそんなことを言う人もいるんだ」と軽い気持ちで受け流した方が良さそうですね。
イラスト：きさらぎ
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）