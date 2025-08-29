ヴァシリーサ×ホン・ウンチェ♡甘く爽やかな香りの魅力を体感！

フレグランスブランド「ヴァシリーサ」のブランドアンバサダーに、LE SSERAFIMのHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）さんが就任♡2025年9月3日～9月30日の期間、対象商品を購入した方にオリジナルポストカードや抽選でスペシャルイベント招待など豪華特典がもらえるキャンペーンも実施されます。甘く爽やかで二面性のある香りと、ホン・ウンチェさんの魅力がリンクした特別な企画です♪

ヴァシリーサ×ホン・ウンチェの魅力

LE SSERAFIM最年少メンバー、ホン・ウンチェさんは「愛されマンネ」として親しまれるキュートな表情と、洗練されたクールな眼差しを併せ持つ魅力が特徴♡

ヴァシリーサの「ヌード ワン」シリーズも、上質な甘さと爽やかさの二面性を持つ香りで、ホン・ウンチェさんの多彩な魅力と重なります。

ブランドムービーや撮りおろしビジュアルでは、その魅力を存分に楽しめます♪

キャンペーンでホン・ウンチェ特典をゲット

9月3日～30日までの期間中、「ヌード ワン」シリーズのオードパルファムやハンドクリームを3,000円（税込）以上購入すると、HONG EUNCHAEさんオリジナルポストカード（5種セット）を全員プレゼント♡

さらに抽選でフレグランスイベント特別観覧席30名様や、限定チャーム1,000名様も当たります。対象店舗や応募方法の詳細はキャンペーン特設サイトで確認できます。

ヌード ワンシリーズの香りと魅力

ヴァシリーサ「ヌード ワン」シリーズは、甘すぎず爽やかなグルマン調オードパルファム。全ての香りにバニリンを配合し、食べられるイメージのエディブルノートを採用。

熟成製法で香り立ちもまろやかで重くならず、日本で開発されたバランスの良い香りです。

5種の香りは各40mLで4,400円（税込）、キャンペーン期間中はチャーム付き限定パッケージも登場します♡

ホン・ウンチェと楽しむヴァシリーサの秋フレグランス

ヴァシリーサのブランドアンバサダーにホン・ウンチェさん就任を記念して、対象商品の購入でオリジナルポストカードや抽選でスペシャルイベントに参加できる特典が満載♡

ヌード ワンシリーズ5種（各40mL 4,400円税込）は、甘く爽やかな香りで二面性を持ち、秋のフレグランスとしてもおすすめです♪

この機会にぜひ、香りとホン・ウンチェさんの魅力を同時に楽しんでください。