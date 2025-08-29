橋本環奈も絶賛！ハライチ岩井特製“チャーハン史上一番ウマいチャーハン”の作り方を公開
8月27日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、「絶対食べたくなるエピソード飯大賞」を決定！
審査員ゲストには橋本環奈が登場。プレゼンターには、渋谷凪咲、みなみかわ、横澤夏子、とにかく明るい安村、藤本敏史（FUJIWARA）、ハライチ、友近が登場。
・安村の「父と泣きながら食べたげそ丼」
・藤本の「タピオカから逃げて三茶のメンチカツ」
・友近の「パンじゃなかった友近家のパン」
・橋本の「橋本家のカステラ」
・澤部佑（ハライチ）の「チャーハン史上一番ウマいチャーハン」
といった「絶対食べたくなる」エピソードが披露された中、大賞に選ばれたのは、澤部の「チャーハン史上一番ウマいチャーハン」！
澤部いわく、以前とある番組で岩井勇気（ハライチ）が自慢のチャーハンを作ったことがあり、そのチャーハンが今までで一番美味しかったとのこと。ただ、岩井には強いこだわりがあるため、通常のチャーハンとは異なり調理にはかなり時間がかかるそう。そこで今回は、実際にスタジオで作ってもらって試食することに。
まずは、オリーブオイルにネギをつけ、ネギ油を作っておく。続いて、塩味のあるイタリア産のパンチェッタとネギ油をご飯に混ぜ込む。
フライパンには、まず卵を投入。目玉焼きのままの状態で焼き、少し火が通ってきたらつぶす程度でOK。そこへご飯を入れて、卵を崩すように混ぜていく。
塩コショウで味を整えたら、ご飯をフライパンに広げてしばらく待ち、しばらく焼いていく。この“崩しては焼く”工程を3回繰り返す。仕上げに細かく切ったナルトを入れ、さらに鍋肌に醤油をたらしてよく混ぜ合わせたら完成！一口食べたノブ（千鳥）は「ウマい！」と叫んだ。
そして橋本も実食してみると…「美味しい！」「ちゃんと甘味もあるし、食感も楽しめます」「おこげの部分と、プリプリのパンチェッタと」「焼き付けるの超いいです」「本当に止まらなくなりそう」と大絶賛だった。
