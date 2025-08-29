¡ÚÊ¡²¬¤Î½µËö¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢Å¸¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥§¥¹¡¢Ìë¤Î¿åÂ²´Û¤Ç²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤â¤¦
Ê¡²¬³ÆÃÏ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅ·¸õÅù¤ÇÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÇîÂ¿ºåµÞ¡Ö¶å½£¥¢¥¸¥¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×
¶å½£¡¦²Æì¤ä¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤¬½¸·ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È2Ëç¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¡£
Æü»þ:9·î1Æü(·î)¤Þ¤Ç
¾ì½ê:ÇîÂ¿ºåµÞ8³¬ºÅ¾ì
FUKU MARCHE STORE
JR¶å½£¤¬Îó¼Ö¤Ç±¿¤ó¤ÀÌøÀî»º´°½Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¡¢Ä«ÁÒ»º¤â¤®¤¿¤Æ¤Ö¤É¤¦¤Ê¤É¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤Î¿·Á¯¤Ê½Ü¤Î¿©ºà¤òÈÎÇä¡£
Æü»þ:8·î30Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç
¾ì½ê:ÇîÂ¿±Ø ºßÍèÀþÃæ±û²þ»¥¸ýÁ°¥¹¥Ú¡¼¥¹
¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥ÉŽ¢Ìë¤Î¤¹¤¤¤¾¤¯¤«¤ó¡×
±Ä¶È»þ´Ö¤ò¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¡£³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²»¤È¸÷¤Î¥¤¥ï¥·¥·¥ç¡¼¡×¤ä¡Ö¥¤¥ë¥«¥¢¥·¥«¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡£
Æü»þ:8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü½ËÆü¤Î¤ß
¾ì½ê:¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É³¤¤ÎÃæÆ»
SOL ¥Þ¥ë¥·¥§ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯²Æº×¤ê
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÌîºÚ¤äÆüËÜ¼ò¤Î»î°û¡¢»¨²ßÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢ÎØÅê¤²¤ä¥è¡¼¥è¡¼¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤êÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
Æü»þ:8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¾ì½ê:¥½¥é¥ê¥¢¥×¥é¥¶ 1 ³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¼¥Õ¥¡
ÆüËÜ¤Î¿¦¿ÍÅ¸
¤³¤±¤·¤äÂÂÞ¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤ÉÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é30°Ê¾å¤Î¿¦¿Í¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤¬½¸¤¤¼Â±éÈÎÇä¡£¿¦¿Í¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Æü»þ:9·î1Æü(·î)¤Þ¤Ç
¾ì½ê:Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹ËÜ´Û8³¬ºÅ¾ì¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë
