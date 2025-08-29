ちいかわ新シリーズChiikawa Baby、爆発的なかわいさで早くもファンをトリコに。記念グッズに購入特典...9月5日から各地でイベント開催。

いま日本中で爆発的な人気を誇る「ちいかわ」から、新シリーズ「Chiikawa Baby (ちいかわベビー)」が誕生しました。

これを記念した催事が、2025年9月5日から東京駅一番街をはじめとする全国14か所で開催されます。

情報解禁後から公式Xの投稿には多くのコメントが飛び交い、ファンから大反響です。

あまりの可愛さに即完売の予感...

催事では、謎のあめを食べてベビーになってしまった「ちいかわ」たちのグッズを展開。

「キャベツに包まれたうさぎマスコット」（2200円）、「スマホに貼れるサイズのプチステッカー 8種」（各330円）、「ポケットティッシュも入れられるポーチ 3種」（各2200円）、「ぽんぽんレース付きガーゼハンドタオル 3種」（各880円）、「トレーディングPVCぷっくりキーホルダー(全8種)」（単品550円/BOX4400円）など、キュートでユニークな記念商品がずらり。カプセルトイやアパレル商品も登場しますよ。

そして、「Chiikawa Baby(ちいかわベビー)」商品の購入者を対象にした"お買い上げ特典"が、これまた豪華な内容。

商品を購入すると「ステッカー(非売品)」を1会計につき1枚、4400円以上購入すると「肩がけビニールショッパー(非売品)」を1会計につき1枚、6600円以上購入すると「プラコップ （全3種）」を1会計につきランダムで1個もらえます。

開催場所と日程は以下の通り。

【9月5日から18日】

・東京駅一番街 地下1階 東京キャラクターストリート いちばんプラザ

【9月5日から28日】

・東急プラザ銀座3階 イベントスペース

・名古屋パルコ西館地下1階 イベントスペース

【9月26日から11月5日】

キデイランド大阪梅田店ランキングスクエア

【9月26日から10月9日】

・広島パルコ本館 B1 キデイランド広島パルコ店K-SPOT

【9月26日から】

・ちいかわらんど 9店舗（原宿店・名古屋パルコ店・大阪梅田店・広島パルコ店除く）

なお、いずれの会場もLINEアプリを使用した事前予約申し込み制。

東京駅いちばんプラザでは、9月5日から8日は抽選、9月9日から18日は先着で、それぞれ事前予約申し込みの対象日になっています。会場によって日程が異なるので、詳しくは公式サイトを確認してみて。

SNSでは、さっそく

「過去最大級に売れると思う」

「絶対あてたい」

「店舗購入ガチ頑張る」

「超どタイプなやつ」

「久しぶりに戦に参加するか...」

と、ちいかわファンは気合十分。

注目度の高さから、受注生産を求める声も多く上がっています。

（C）nagano

（東京バーゲンマニア編集部）