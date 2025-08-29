国が県バス協会にJR仙巌園駅前のバス停の移設を求めているものの、協会が拒否し続けていた問題です。28日夜、国道沿いのバス停が移設されました。今後、停留スペースにあった仮設のガードレールを取り除き、舗装などの作業が行われます。終わり次第、停留スペースが活用されます。



鹿児島市の仙巌園前の国道10号について国は24年、慢性的な渋滞を緩和するためバスの停留スペースを新たに設けました。しかし、県バス協会はバス停の移設に応じず、停留スペースが使われていませんでした。





国は8月6日付けで県バス協会に法律に基づく移転措置命令を出しました。移設の期限が8月末に迫る中、県バス協会は28日、停留スペースに新たな標識を設置しました。これまであったバス停を停留スペースに移すことで、姶良方面からやってきたバスは、停留スペースを使って乗客の乗り降りができます。28日夜・・・。（記者）「元々あったバス停の標識を撤去する作業が行われている」これまでの標識が撤去され、移設は完了しました。移設に反対の立場だった鹿児島交通は、バスの運行の安全性が確保できないことを理由に8月末で、このバス停を廃止するということです。新しいバス停は、南国交通1社が運用する見通しです。今後、停留スペースにあった仮設のガードレールを取り除き、舗装や白線を引き直す作業が行われます。作業は2週間の目安で終わり次第、バスの停留スペースが活用されます。