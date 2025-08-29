¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹³µÄ¥Ç¥â·ã²½¡¡·Ù»¡¤¬¤Ò¤Æ¨¤²¡¢ÃËÀ»àË´
¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡Û¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ê¤É¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÊ£¿ôÅÔ»Ô¤Ç29Æü¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£28ÆüÌë¡¢È¿À¯¸¢¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ñ¼þÊÕ¤Ç·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬¥Ð¥¤¥¯¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¡Ê21¡Ë¤ò¤Ò¤Æ¨Áö¡£ÃËÀ¤Ï»àË´¤·¡¢¹³µÄ¤ÎÌ·Àè¤Ï·Ù»¡¤Ë¸þ¤·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤Ò¤Æ¨¤²¤Î½Ö´Ö¤È¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤ëµ¡Æ°ÂâÁõ¹Ã¼Ö¤¬ÃËÀ¤òÇØ¸å¤«¤é¤Ï¤Í¤ÆÄä»ß¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤¬À©»ß¤¹¤ëÃæ¡¢¼Ö¤ÏÁ°¿Ê¤·¤ÆÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤Ï29Æü¡¢Æ°²è¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖ¤òÌóÂ«¡£°ìÊý¡Öº®Íð¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ë½¸ÃÄ¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤âÅº¤¨¤¿¡£