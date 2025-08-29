¡Ú ÁýÅÄØª»Ò ¡ÛÍè·î2Æü(²Ð)³«ºÅÍ½Äê¤Î²£ÉÍ¸ø±é¤ò±ä´ü¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡×¡¡¿¶ÂØ¤Ï10/28(²Ð)³«ºÅ¤Ø
²Î¼ê¤ÎÁýÅÄØª»Ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Íè·î2Æü(²Ð)³«ºÅÍ½Äê¤Î²£ÉÍ¸ø±é¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÁýÅÄØª»Ò ¡ÛÍè·î2Æü(²Ð)³«ºÅÍ½Äê¤Î²£ÉÍ¸ø±é¤ò±ä´ü¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡×¡¡¿¶ÂØ¤Ï10/28(²Ð)³«ºÅ¤Ø
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÁýÅÄØª»Ò¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¸ø±é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁýÅÄØª»Ò¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£
²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¿¶ÂØ¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ñÌÌ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¶ÂØÀè¤ÎÆüÄø¤Ï10·î28Æü(²Ð)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤ËÊ¸ÌÌ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÁýÅÄ¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤Þ¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ª¤ß¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀìÇ°¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û