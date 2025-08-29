É×¤Î°äÉÊ¥Ð¥¤¥¯¤¬¡Ö¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ê¾õÂÖ¡×¤ÇºÊ¤Î¤â¤È¤Ø »þÂ®160¥¥í¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ìÉ×»àË´¡¡ºÊ¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×Èï¹ð¤Î¸·È³ÁÊ¤¨
¤ª¤È¤È¤·¡¢»þÂ®160¥¥í¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢º£½µ¡¢°äÂ²¤Î¤â¤È¤ËÃËÀ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÆü¡¢°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤È¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂ¿·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·2·î¡¢É×¤Î°ì¶©¤µ¤ó¡ÊÅö»þ63¡Ë¤¬±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç»þÂ®160¥¥í¤ÇÁö¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄñ¥ÂÁÈï¹ð¡Ê22¡Ë¤ÏÅö½é¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯10·î¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÁÊ°øÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿ º´¡¹ÌÚÂ¿·Ã»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¥«¥º¤µ¤ó¡Ê°ì¶©¤µ¤ó¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡×
ÀÐÅÄÈï¹ð¤ÏÊÝ¼áÃæ¤ËÌµÌÈµö¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤¿ºá¤ÇÀè·î¡¢ÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«ÌµÌÈµö¡Ê±¿Å¾¡Ë¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¼Õºá¤È¤«¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Ä¹¤¯¡Ê·ºÌ³½ê¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
º£¸å¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ÇºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£