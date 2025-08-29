¶õ¤²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤äÅ´Æ»ÌÏ·¿¤Ê¤ÉÌó220ÅÀ¡¢¹ç·×55Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤àÃË3¿ÍÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î¶õ¤²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ëÅù¤òÅð¤àÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË3¿Í¤¬ÀÅ²¬¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ôºß½»¤ÇÀßÈ÷¹©¤ÎÃË¡Ê20¡Ë¡¢¾ÆÄÅ»Ôºß½»¤Ç¼«¾Î¡¦·úÃÛ¶È¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¡¢ËÒÇ·¸¶»Ôºß½»¤Ç°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î¶õ¤²È¤ËÊ£¿ô²ó¿¯Æþ¤·¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤äÅ´Æ»ÌÏ·¿¤Ê¤ÉÌó220ÅÀ¡¢¹ç·×55Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²È¤Ï¥×¥é¥â¥Ç¥ëÅù¤ÎÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¼ç¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀßÈ÷¹©¤ÎÃË¡Ê20¡Ë¤È°û¿©Å¹½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¾Î¡¦·úÃÛ¶È¤ÎÃË¡Ê24¡Ë¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
