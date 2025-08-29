◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日(29日、横浜スタジアム)

DeNAの先発・ジャクソン投手が2回、来日後初となる3ランホームランを放ち、先制に成功しました。

ジャクソン投手は初回を三者凡退に抑えます。さらに2回にも死球でランナーを背負うも、無失点としました。好投を援護したいDeNA打線は、対する中日の先発・柳裕也投手の前に好機をつかむも得点が奪えず。両チーム無得点で2回裏を迎えます。

するとこの回、1アウトからキャッチャーの山本祐大選手が2塁打を放ち出塁。さらに暴投や四球で2アウト1、3塁の好機を迎えます。ここで打席に向かったのはジャクソン投手。初球の甘く入ったストレートを完璧にとらえ、打球はそのままバックスクリーン横に飛び込みました。

ジャクソン投手はホームランだとわかると、片手を高々とあげながら満面の笑みでダイヤモンドを一周。さらにホームベースで迎えたキャッチャー・山本選手と喜びを分かち合います。その後も喜びを爆発させながら、ベンチでチームメート達に迎えられました。

打球を見つめていた三浦大輔監督も、打球がスタンドに飛び込むと両手を掲げ大ジャンプ。大喜びで周囲とハイタッチを交わしました。

この一発を振り返ったジャクソン投手も「何が起きたのか全く分からない！人生最高のスイングが今日出ました！」と大興奮で語っています。