¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿ÀŽ°µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò11¤È¤·¤¿ºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¤è¤ß¤¦¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Îµð¿ÍÀïÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬Àä»¿¤·¤¿¤Î¤Ï4²ó¤Ë1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¸å¤Î¡¢ºäËÜ¤Î¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¸å¤ÎÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤Èºå¿À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À»þÅÀ¤Ç¡¢²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÊÑ²½µå¾¡Éé¤òÍ½Â¬¡£¤À¤¬¡£ºäËÜ¤ÏÆâ³ÑÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÇÛµåÍ½Â¬¤ÎÎ¢¤â¤«¤¤¤¿ºäËÜ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤è¤Í¡£Âç¤·¤¿¤â¤ó¤ä¡×¤ÈºäËÜ¤Î°ÂÄê´¶¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£