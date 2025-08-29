»ÔÌò½êÄ£¼Ë¤¬·úÃÛ´ð½àË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ Æü¾È¸¢¤á¤°¤ê·úÊªºï¤ë¹©»ö¼Â»Ü¤Ø 40Ç¯°Ê¾åµ¤¤Å¤«¤º¡Ä °¦ÃÎ¡¦³÷·´»Ô
°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤Î»ÔÌò½êÄ£¼Ë¤¬¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Îµ¬À©¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ÔÌò½êÄ£¼Ë¤¬·úÃÛ´ð½àË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ Æü¾È¸¢¤á¤°¤ê·úÊªºï¤ë¹©»ö¼Â»Ü¤Ø 40Ç¯°Ê¾åµ¤¤Å¤«¤º¡Ä °¦ÃÎ¡¦³÷·´»Ô
¡Ê³÷·´»Ô¡¦ÎëÌÚ¼÷ÌÀ»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤ËÄñ¿¨¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤Ï29Æü¡¢1980Ç¯½×¹©¤Î»ÔÌò½ê¿·´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·úÃÛ´ð½àË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÆü¾È¸¢ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á12·î²¼½Ü¤ÎÅß»ê¤ò´ð½à¤Ë¡¢ÉßÃÏ¶³¦Àþ¤«¤é°ìÄê¤ÎÈÏ°Ï¤Ç3»þ´Ö°Ê¾åÆü±¢¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëµ¬À©¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÈ¿¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¿ÞÌÌ¤è¤ê3.8¥áー¥È¥ëÀ¾¤Ë¤º¤ì¤Æ·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ´Û¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·9·îÃó¼Ö¾ìÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿Àß·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·úÊª¤Î¼ÂºÝ¤Î°ÌÃÖ¤¬¿ÞÌÌ¤È¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
8·î25ÆüÉÕ¤Ç°¦ÃÎ¸©¤«¤éÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ç¤ÏË¡¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿·´Û¤ò¸ºÃÛ¤¹¤ëÀß·×ÈñÍÑ¤ò¤³¤È¤·¤Î12·îµÄ²ñ¤ËÊäÀµÍ½»»¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¡¢2028Ç¯8·î¤Ë¹©»ö¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£