宮崎麗果、夫・黒木啓司とハワイで2ショット「ホスピタリティが完璧」ホテルステイを報告「お似合い」「楽しそう」
【モデルプレス＝2025/08/29】実業家の宮崎麗果が29日、自身のInstagramを更新。夫で元EXILEの黒木啓司との夫婦2ショット写真を公開した。
【写真】宮崎麗果、黒木啓司とハワイ旅行で2ショット
宮崎は「今回のステイはほとんどカライでした お部屋も広く快適でどこを撮っても景色も全て完璧で アメニティもキッズフレンドリーで ホスピタリティが完璧でした」とコメントし、ホテルの前で黒木と寄り添う仲睦まじい夫婦の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族」「幸せそう」「理想の夫婦」「憧れる」「お似合い」「楽しそう」などのコメントが寄せられている。
宮崎は、2016年に第1子を出産し、2017年に結婚。離婚後に別のお相手と再婚し、2018年に第2子を出産したが、翌年の第3子を妊娠している間に離婚。第2子、第3子は宮崎が引き取っており、2021年12月14日には黒木と結婚。その後、2023年7月に第4子、2024年9月に第5子を出産した。（modelpress編集部）
