ÎëÌÚÊ¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¡Ä¡×¡¡²áµî¤Î¡È¼ºÎøÈëÏÃ¡É¤ò¹ðÇò¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¶½Ê³¡ª¤æ¤¤Ý¤è¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬28ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉSeason6¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ºÎø¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿²áµî¤Î¡ÈÎø°¦ÈëÏÃ¡É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×»ëÄ°¿ô2.5²¯¤ÎÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÇÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬¡ÖÎø°¦¤ÎÃæ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤Ëµã¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÄÉµá¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Õ¥é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È²áµî¤Î¡È¼ºÎøÈëÏÃ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ã¿è¤ÊÎëÌÚ¤ÎÎø°¦¤Ë¶¦±é¼Ô¤Î¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Á¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²°Éß¤â¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡ÄÊ¡¤¯¤ó¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê÷´ß¤Ï¡Ö¡ÊÎëÌÚ¤È²°Éß¤¬¡ËÂ´¶ÈÀ¸¤ÈÅö»þ¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤òÄù¤á¤¿¡£