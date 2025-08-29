ソニー生命との契約を発表

女子ゴルフの国内ツアー・ニトリレディス第2日が29日、北海道CC 大沼C（6955ヤード、パー73）で開催された。46位で出た青木香奈子（マイナビ）は4バーディー、ボギーなしの69をマークし、首位に3打差の7位に浮上。レギュラーツアーでは自身初の60台スコアで、11試合ぶりの予選通過を果たした。

最終18番パー5。青木は4メートルのスライスラインを読み切り、鮮やかにバーディーパットを決めた。瞬間、口を大きく開けてニッコリ。笑顔のまま、同組の佐藤心結、臼井麗香とハグをした。

青木は昨年11月、6度目の挑戦で最終プロテストを突破した。その直後から、持ち前の明るさ、華やかさが注目され、デビュー前から9社とスポンサー契約を結んで話題になった。そして、新たにソニー生命と契約を交わし、28日には同社が「9月1日からの契約」を公表した。

ルーキーイヤーの今季は、レギュラーツアー初出場となったVポイント×SMBCでは13位。下部のステップ・アップ・ツアー、大王海運レディスオープンで初優勝をマークした。しかし、その後はレギュラーツアーで10試合連続予選落ちを喫しており、この日、長いトンネルを抜け出した形だ。

発表直後の復調で、ソニー生命関係者を喜ばせた25歳は、契約に際して「ソニー生命様から温かいご支援をいただけることを心より感謝申し上げます」とコメント。その上で「私はプロテストを何度も挑戦してきた経験から、諦めず前進する大切さを学びました。その経験を胸に、ソニー生命様が掲げる『生きがいを、愛そう。』という素晴らしいコーポレートスローガンと共にさらなる高みを目指し、皆さまに応援していただけるような選手になれるよう、一層努力してまいります」と宣言している。

9月11日からは、青木がプロテスト合格を果たした茨城・大洗GCでソニー日本女子プロ選手権が開催される。青木にとっては、初の国内メジャー戦でホステスプロとしての出場になる。



（THE ANSWER編集部）