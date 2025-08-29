´Ä¶¾Ê¤¬¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ²ÐºÒ¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡9·î¤«¤é¡Ö²ÐºÒËÉ»ß¶¯²½¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×´ü´Ö¤Ë¡¡¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥óÇÑ´þÁý¤¨¤ë11·î·¼È¯¶¯²½¤ò
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀõÈø´Ä¶Áê¡§
ËÜÇ¯9·î¤«¤é12·î¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒËÉ»ß¶¯²½¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼þÃÎ·¼È¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥´¥ß¤Èº®¤¼¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ç8500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë²ÐºÒ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á´Ä¶¾Ê¤Ï9·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î4¥«·î´Ö¤ò¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒËÉ»ß¶¯²½¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î´ü´Ö¤ËÄê¤á¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤ÎÇÑ´þ¤¬Áý¤¨¤ë11·î¤ò¡Ö²ÐºÒËÉ»ß·î´Ö¡×¤È¤·¤Æ´Ø·¸¾ÊÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é·¼È¯¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£