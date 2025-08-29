»°°æ²½³Ø¹©¾ì¤ÎÍÆÇ¥¬¥¹Ï³¤ì¡¡»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¸«Ä¾¤·¤Ø¡¡ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¡¦·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¤È¶¨µÄ¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î»°°æ²½³Ø¤Î¹©¾ì¤Ç7·î¡¢ÍÆÇ¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»ö¸Î»þ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢7·î27Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë»°°æ²½³Ø¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¸¶ÎÁ¤òºî¤ë¹©¾ì¤«¤éÍÆÇ¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»°°æ²½³Ø¤¬¥¬¥¹Ï³¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤¬¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿¤Î¤Ï¸á¸å7»þ¤´¤í¤Ç¡¢¹©¾ì¼þÊÕ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢40¿Í°Ê¾å¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¤â¤Î¤Ç¤ÏÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÀè½µ¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤È»°°æ²½³Ø¡¢·Ù»¡¡¢¾ÃËÉ¤Ç¸«Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¤ÎÂè1²ó¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÙÆü¤äÌë´Ö¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤ä¾ðÊóÅÁÃ£¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢ÎãÇ¯11·î¤´¤í¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÉºÒ·±Îý¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£