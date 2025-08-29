「ABEMA」オリジナルの恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』。

8月28日（木）に放送された最終話では、参加メンバー同士の“突然のキス”にスタジオが大絶叫する場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同番組は、“常夏の楽園”フィジーに集まった水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“Island PINK”と“Island BLUE”の2つの島にいるメンバーをシャッフルしていかなければならない」というルールのもと、島間を行き来しながら本能のままに恋愛していく恋愛リアリティーショーだ。

番組MCは前シーズンに引き続き、ニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよが続投。さらに今シーズンより、恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる鈴木福が新たに番組MCとして加入している。

◆「大人になったな、福くん」

最終話では、最終日の告白タイムの模様が明らかになった。

告白前の最後のシャッフルタイムにて、パーソナルトレーナー・セカイは、“Island BLUE”で待つ『nuts』モデル・あんのもとを訪れることができないことが確定。この残酷な運命にセカイは涙を浮かべた。

©AbemaTV, Inc.

この模様を見た峯岸は、「恋愛の中で、涙を流したことあります？」と質問。ゲストの俳優・犬飼貴丈が「ないです」と語る一方、鈴木福は「めっちゃ泣きます、振られて泣いて、ちょっと思い出して泣いて…」と告白すると、峯岸＆ゆきぽよは「かわいい、ピュアなんだけど！」と絶賛した。

さらに峯岸が「どういうときに？ふと曲を聴いてとか？」と聞くと、鈴木は「（映画）『ラ・ラ・ランド』を観て泣きました」と明かし、屋敷は「大人になったな、福くん」としみじみ。峯岸は「卒業生と当時の先生みたい！」と秀逸なツッコミ披露し、スタジオを盛り上げた。

©AbemaTV, Inc.

本編では、告白の3時間前、グラビアアイドル・みれいが大学生・モデルのだいすけを呼び出し、手作りのチョコをプレゼント。

するとだいすけの口にチョコを入れた瞬間不意にキスをするという突然の展開に、「待って！」とスタジオは大絶叫する。

©AbemaTV, Inc.

さらに、みれいはだいすけに「（チョコ）ついてる」とダメ押しでキスをし、「チョコレートを食べてみれいのことを考えてくれたら嬉しいな」と伝えると、屋敷は「ちょっと衝撃度1位じゃない？」と絶賛。

峯岸、ゆきぽよも「ヤバい、ヤバい」と言葉を失っていた。