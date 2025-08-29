¡ÈµðÂç¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡É¤É¤³¤Ø¡©²Æì¡¦ÅìÂ¼¤ÇÂ¼¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÆÍÁ³¾Ã¤¨¤ë¡¡¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¿·³ã¤Ç¤Ï2ÂÎ¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÁüÀàÅð¤«¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×
ÆüËÜ°ì¤Î¥Ñ¥¤¥ó¤ÎÂ¼¤È¤¦¤¿¤¦²Æì¡¦ÅìÂ¼¤«¤éº£¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢Â¼¤òºÌ¤ëµðÂç¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡£
¶¶¤ÎÍó´³¤Î4¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¤³¤Ä¤¼¤ó¤È¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥È¤¬¤à¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼Ìò¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Ü¥ë¥È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç²õ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£¾å¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç²¼¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤ËÍî²¼¤·¡¢³¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¹â¤µ¤ÏÌó80cm¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¡£
¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ëÅìÂ¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¼¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤ËÂ¼¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï8·î20Æü¡£
»Ò¶¡¤«¤éÌò¾ì¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¶¶¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤òÄ´¤Ù¤ë²áÄø¤Ç¾Ã¤¨¤¿»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìÂ¼¡¡·úÀß´Ä¶²Ý¡¦°ÂÏÂÍüº»·¸Ä¹:
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤Þ¤À¡Ë3¸Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£
¾Ã¤¨¤¿¥Ñ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿·³ã¸©¤Î¸ø±à¤«¤éÆÍÁ³¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï2ÂÎ¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¿·³ã¡¦¾å±Û»Ô¤Ë¤¢¤ë¹âÅÄ¾ëÔ®¸ø±à¡£
28Æü¡¢»Ô¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ö¥í¥ó¥¹Áü¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ö·ï¤òÃÎ¤é¤»¤ëÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²°³°¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥ó¥ºÁü2ÂÎ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤¬¤¢¤Ã¤¿ÂæºÂ¤ò¸«¤ë¤È¥Ü¥ë¥È¤¬²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å±Û»ÔÌ±¡§
Ä«¤Ë·ë¹½¸«¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¡£Æ¼Áü¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£
·Ù»¡¤ÏÈï³²ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ò¼õ¤±¡¢ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£