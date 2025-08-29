¡ÚºÇÄãÄÂ¶â¡ÛÊ¡²¬Ï«Æ¯¶ÉÄ¹¡Ö»Ù±ç»Üºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¡×Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï992±ß¢ª1057±ß
¤³¤È¤·11·îÃæ½Ü¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬Ï«Æ¯¶É¤ÎÀéÍÕÅÐ»ÖÍº¶ÉÄ¹¤Ï29Æü¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î³È½¼¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¡²¬Ï«Æ¯¶É¡¦ÀéÍÕÅÐ»ÖÍº¶ÉÄ¹
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç»Üºö¤¬º£¸å¡¢³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Ê¤¤¤Î¤«´Þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï20Æü¡¢Ê¡²¬Ï«Æ¯¶É¤Ë¸½ºß¤Î»þµë992±ß¤«¤é65±ß°ú¤¾å¤²¡¢1057±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬Åö¤È¤ÎÅú¿½¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
65±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï²áµîºÇÂç¤Ç¡¢¤³¤È¤·11·î16Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý¤¬ÉÞÍÜ¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÈÆ¯¤¹µ¤¨¡É¤Ç¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬Ï«Æ¯¶É¤ÎÀéÍÕ¶ÉÄ¹¤Ï¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Î½è¶ø²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏ«Æ¯ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£