「もう完全に二次元」えなこ、『勝利の女神：NIKKE』人気キャラにコスプレ「再現度すごい」
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが、29日までにインスタグラムを更新。人気ゲーム『勝利の女神：NIKKE』のキャラにコスプレした姿を公開すると反響が集まった。
【別カット】『NIKKE』のドロシーを完璧に再現するえなこ
台湾の同人誌即売会「Fancy Frontier 開拓動漫祭」に参加したえなこは、ガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』に登場するキャラクター「ドロシー」になりきった写真をアップ。フリルのついた純白の衣装やピンクのロングヘアまで完璧に再現され、天使のようなかわいさだ。
コメント欄でもファンから「天使」「美しすぎる…」「再現度すごい それ以上にえなこ可愛い」「女神すぎて えなこりん素敵」「もう完全に二次元」など、絶賛の声が上がっている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）
