「俺もうそんなランクちゃうぞ」ダイアン津田、30分放置する企画再び！
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#327が31日に放送。#327では、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏を対象に、1年ぶりとなるドッキリ企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置チャレンジ」を実施する。
【写真】今やほぼ全員が売れっ子の“津田軍団”
大手企業のCMに抜てきされ、名だたる俳優たちと共演を果たすなど、“完全売れっ子”となった津田。そんな津田に対し、ノブは「バラエティのツッコミにも、もう1回立ち返ってほしい」と、大悟も「最近、面白いねって言われるより演技上手いねって言われた方がうれしそう」と心配する。そこで今回は、津田に“ツッコミのキレ”と“イジられる快感”を取り戻してもらうため、1年ぶりに“30分放置チャレンジ”を敢行。ドッキリには津田と同期のピン芸人・中山功太とネゴシックスに加え、津田軍団の軍団員であるお笑いコンビ・ガクテンソクのよじょう、はんにゃ.の金田哲が協力者として参加。
スタジオゲストには元日向坂46で俳優の加藤史帆を迎え、津田不在の状況で勝手に番組収録を開始し、津田が気づいてスタジオにやってきたところで“30分放置チャレンジ”が開始となる。
さっそく番組収録がスタートすると、ニセ企画に備えて楽屋で待機していた津田は、モニター越しに収録が始まっていることを知り、慌ててスタジオに駆けつける。津田の存在を一切認識しない共演者たちの様子に、すぐさまドッキリだと気づき「何が好きなん？ これ」「俺もうそんなランクちゃうぞ」と不満をぶちまける津田。さらには、「CM何本やってると思ってんねん」「役所広司とやってんぞ！」と、いまや“イジられる男”ではなくなったことを主張するが、番組は容赦なく進行して...。
津田の魅力を深掘りするトークコーナーや、エピソードに基づくクイズまで展開され、CM撮影の後に語っていた言葉、後輩の前で見せる謎の言動、津田軍団の実態など、津田の“裏の顔”が次々に明かされる。放置されながらもプライベートを丸裸にされていく状況に、津田はツッコミのキレを取り戻すことができるのか...！？ 「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置チャレンジ」の『チャンスの時間』#327はABEMAにて31日23時放送。
【写真】今やほぼ全員が売れっ子の“津田軍団”
大手企業のCMに抜てきされ、名だたる俳優たちと共演を果たすなど、“完全売れっ子”となった津田。そんな津田に対し、ノブは「バラエティのツッコミにも、もう1回立ち返ってほしい」と、大悟も「最近、面白いねって言われるより演技上手いねって言われた方がうれしそう」と心配する。そこで今回は、津田に“ツッコミのキレ”と“イジられる快感”を取り戻してもらうため、1年ぶりに“30分放置チャレンジ”を敢行。ドッキリには津田と同期のピン芸人・中山功太とネゴシックスに加え、津田軍団の軍団員であるお笑いコンビ・ガクテンソクのよじょう、はんにゃ.の金田哲が協力者として参加。
さっそく番組収録がスタートすると、ニセ企画に備えて楽屋で待機していた津田は、モニター越しに収録が始まっていることを知り、慌ててスタジオに駆けつける。津田の存在を一切認識しない共演者たちの様子に、すぐさまドッキリだと気づき「何が好きなん？ これ」「俺もうそんなランクちゃうぞ」と不満をぶちまける津田。さらには、「CM何本やってると思ってんねん」「役所広司とやってんぞ！」と、いまや“イジられる男”ではなくなったことを主張するが、番組は容赦なく進行して...。
津田の魅力を深掘りするトークコーナーや、エピソードに基づくクイズまで展開され、CM撮影の後に語っていた言葉、後輩の前で見せる謎の言動、津田軍団の実態など、津田の“裏の顔”が次々に明かされる。放置されながらもプライベートを丸裸にされていく状況に、津田はツッコミのキレを取り戻すことができるのか...！？ 「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置チャレンジ」の『チャンスの時間』#327はABEMAにて31日23時放送。