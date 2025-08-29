¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£·£¹¡¢°Ë£¸£¶£â£ð¤È°ú¤Â³¤Ê©¤Ï³«¤¤¤¿¾õ¶·
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:32»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.713
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.506¡Ê+79¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.572¡Ê+86¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.319¡Ê+61¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.892¡Ê+18¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.404¡Ê+69¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.168¡Ê+46¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.287¡Ê+57¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡3.036¡Ê+32¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.967¡Ê+25¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.107¡Ê+39¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
