ロンドン序盤、米ＰＣＥ価格指数の発表を控えて小動き＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、小動き。ドル円は147円ちょうどを挟んだ揉み合いが続いている。ユーロドルは1.16台後半でやや買われ、ポンドドルは1.34台後半で小安く推移している。



ユーロ買い材料としては、ＥＣＢの１年および３年ＣＰＩ予想がそれぞれ予想を０．１％ポイント上回ったことや、８月ドイツ失業者数が予想外の減少となったことなどがある。また、日本時間午後９時の全国版ドイツ消費者物価指数発表を控えて、各州ごとの数字が前回から上昇していることも支援材料。ただ、ユーロ買いの動きは対ポンドでは鮮明ではあるものの、対円や対ドルでは落ち着いた値動きとなっている。ユーロ円は171円台前半から後半へと買い戻される一方、ポンド円は198円台後半から198円ちょうど付近へと軟化している。



ロンドン株では銀行株が安い。英シンクタンクが「リーブス財務相に対し、秋の予算編成で、市中銀行がイングランド銀行（中央銀行）から得ている準備預金の金利に課税するよう提言」と報じられたことが影響したもよう。



ただ、日本時間午後９時３０分に発表される米ＰＣＥ物価指数の結果を見極めたいとのムードが広がっており、欧州通貨間の局地戦的な値動きにとどまっている。



USD/JPY 147.05 EUR/USD 1.1677 GBP/USD 1.3465

EUR/JPY 171.70 GBP/JPY 198.00

外部サイト