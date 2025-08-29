細野晴臣が、アーティスト活動55周年プロジェクトの一環としてビクター スピードスターレコーズからリリースしたアルバムから7作品を重量盤アナログレコードとして10月29日にリリースする。

ソロ名義のオリジナル作品しては現状の最新アルバムとなる『HOCHONO HOUSE』をはじめ、HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS名義でリリースした『FLYING SAUCER 1947』、『HOSONO HOUSE』以来38年ぶりとなった全曲ボーカルアルバム『HoSoNoVa』、第71回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した是枝裕和監督の映画『万引き家族』のサウンドトラック『万引き家族 「オリジナル・サウンドトラック」』などが、初めて重量盤アナログレコードとしてリリースされる。

また、重量盤アナログリリースに合わせ、長らく在庫切れだった10インチアナログ2枚組の『Vu Jà Dé』を含む8作品も再プレスが決定。詳細はVICTORオフィシャルサイトなどで確認できる。なお、全てのタイトルが小鐵徹によるカッティングとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）