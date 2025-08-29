中科寒武紀科技が上半期に黒字転換、売上高が急増―中国

中国で半導体の国産化が加速する中、人工知能（AI）向け半導体設計を手がける中科寒武紀科技（カンブリコン）が好調な決算を発表しました。2025年上半期は純利益が10億3800万元（約214億円）と黒字に転換し、売上高は前年同期の約44倍の28億8000万元（約594億円）に達しました。昨年同期は5億3000万元（約109億円）の赤字を計上していたことから、大幅な改善となります。

業績発表を受け、8月27日の株式市場で同社株は一時10％高の1464．98元（約3万190円）まで上昇し、株価で一時的に「中国株王」の貴州茅台酒を抜きました。終値は1372.1元（約2万8260円）と上昇幅を縮めましたが、依然としてA株市場で数少ない「千元株」の一角を占め、年初来で株価は112％上昇しています。

寒武紀は2016年に設立されました。「中国の小さなエヌビディア」とも呼ばれ、中国国内需要の受け皿として投資家の期待を集めています。また、中国と米国の技術競争激化を背景に、寒武紀や華為技術（ファーウェイ）など国産半導体企業への注目は一段と高まっています。8月22日には上海総合指数が10年ぶりの高値を記録するなど、市場全体も活気づきました。

寒武紀の時価総額は約5800億元（約11兆9450億円）と、貴州茅台酒の1兆8700億元（約38兆5140億円）に比べればまだ小規模です。しかし、今年は上場後、初めて通年で黒字を達成する可能性が高いと予想されており、今後の成長に期待が寄せられています。ゴールドマン・サックスは寒武紀の目標株価を50％引き上げ1835元（約3万7800円）としました。市場では「強い銘柄は引き続き上昇を続ける可能性がある」との声も聞かれます。（提供/CRI）