今年から３日間競技となったゴルフの「緑の甲子園」高校の部団体戦。２日間の予選を終え、男女それぞれ上位８チームが決勝Ｒへ進んだが、予選のスコアを持ち越さないため、男女ともに下克上の様相となった。

男子は予選５位の埼玉栄高（埼玉）が、１６アンダーの快進撃をみせて首位でホールアウト。しかし、後続の興国高（大阪）・河口聖哉（２年）が、１８番でバーディーを奪いフレーオフへともつれ込んだ。

埼玉栄高・神永直輝（１年）と興国高・大西翔駈（３年）の対決で行われたプレーオフ１ホール目。神永がパーセーブしたのに対し、大西がパーパットを外したため、埼玉栄高が３年ぶり５度目の戴冠（たいかん）となった。神永は「ドキドキしたしたけど勝てて良かった。来年も連覇したい」とほほえんだ。

女子は予選４位のＥＣＣ学園高が悲願の初Ｖ。予選ではトップのルネサンス高に１９打差をつけられたが、決勝Ｒでは安定したプレーを展開。創部６年目で女子ゴルフ部の頂点に立った。主将の黒粼美羽（３年）は「予選のスコアは気にしなかった。メンバーもそろっているので、優勝できると信じて戦いました。今回のＭＶＰはいつも支えてくれた監督です」と悲願の初優勝に、満面の笑みを浮かべた。

▽男子の部〈１〉埼玉栄高〈２〉興国高〈３〉代々木高〈４〉大阪学院大高〈５〉大阪桐蔭高〈６〉佐野日大高〈７〉福井工大付福井高〈８〉広島国際学院高

▽女子の部〈１〉ＥＣＣ学園高〈２〉大阪桐蔭高〈３〉ルネサンス高〈４〉麗澤瑞浪高〈５〉沖学園高〈６〉埼玉栄高〈７〉共立女子第二高〈８〉エナジックスポーツ学院高