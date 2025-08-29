1位は王者サンダー、ロケッツとナゲッツが続く／『ESPN』の今季勝敗予想（ウェスト編）

8月28日（現地時間27日、日付は以下同）。現地メディア『ESPN』は、NBAの専門家たちによる2025－26シーズンの勝敗予想を公開した。ここでは、ウェスタン・カンファレンス編を見ていきたい。

1位から6位がコンテンダー、7位から10位がプレーイン・トーナメント出場を争う“プレーイン・グループ”、そして11位から15位は下位チームとなっている。

10月22日から2026年4月13日にかけて開催される2025－26レギュラーシーズン82試合の勝敗予想、ウェスト編は下記のとおり。昨シーズンは、SGAことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー率いるオクラホマシティ・サンダーが2位に16.0ゲーム差をつけて首位を独走し、頂点に立った。とはいえ、2位のヒューストン・ロケッツから8位のメンフィス・グリズリーズまで、7チームが4.0ゲーム差でひしめき合っており、今シーズンもハイレベルな競争が続くことになりそうだ。



※カッコ内の戦績と順位は昨シーズンのもの

◆■『ESPN』が公開したNBA 2025－26レギュラーシーズン勝敗予想

＜ウェスタン・カンファレンス＞



１位 オクラホマシティ・サンダー：64勝18敗（68勝14敗／1位）



２位 ヒューストン・ロケッツ：54勝28敗（52勝30敗／2位）



３位 デンバー・ナゲッツ：53勝29敗（50勝32敗／4位）



４位 ミネソタ・ティンバーウルブズ：51勝31敗（49勝33敗／6位）



５位 ロサンゼルス・クリッパーズ：50勝32敗（50勝32敗／5位）



６位 ロサンゼルス・レイカーズ：50勝32敗（50勝32敗／3位）



７位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ：48勝34敗（48勝34敗／7位）



８位 ダラス・マーベリックス：44勝38敗（39勝43敗／10位）



９位 サンアントニオ・スパーズ：44勝38敗（34勝48敗／13位）



10位 メンフィス・グリズリーズ：42勝40敗（48勝34敗／8位）



11位 ポートランド・トレイルブレイザーズ：39勝43敗（36勝46敗／12位）



12位 サクラメント・キングス：37勝45敗（40勝42敗／9位）



13位 フェニックス・サンズ：30勝52敗（36勝46敗／11位）



14位 ニューオーリンズ・ペリカンズ：26勝56敗（21勝61敗／14位）



15位 ユタ・ジャズ：19勝63敗（17勝65敗／15位）

【動画】サンダーとロケッツが激突した昨年12月の試合終盤をハイライトで！





