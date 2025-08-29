¡Úµð¿Í¡Û£´²ó¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î£³Ï¢ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¡¡Å¬»þÂÇ¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÀèÀ©ÅÀ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£²£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£´²ó¤Ë£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£±»à¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ïº¸Á°ÂÇ¤ÇÂ³¤°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£µÈÖ¤ËÆþ¤ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬ÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀô¸ý¤¬À¸´Ô¤·£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Î´ßÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÀèÀ©ÅÀ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°Ë¿¥¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀèÀ©¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£