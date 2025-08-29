今、山形県鶴岡市の高校生が、庄内町の伝統工芸品「槇島ほうき」づくりを行っています。きのう（２８日）はほうきの材料になるほうききびの収穫が行われました。

【写真を見る】高校生が伝統工芸品 "槇島ほうき" を一から手作り！3メートルに成長したほうききびを収穫！（山形）

庄内町の伝統工芸品「槇島ほうき」は庄内町槇島地区で２００年以上作られています。

その特徴は原料となるほうききびの栽培から乾燥、脱穀、製作までが全て手作業で行われる伝統のほうきです。

今、羽黒高校の生徒がこの伝統工芸品の槇島ほうきを１から手作りするのに挑戦しています。

６月にほうききびの植え付けを行ないこの日は育ったほうききびの収穫を行ないました。

この取り組みは伝統工芸に愛着と誇りを持ってもってもらうことを目的に今年初めて行われました。

■ほうききびは3メートルの高さに成長！

今年は雨が少なかったことから６月に植えたほうききびは生育が１週間ほど遅れたということですが、無事に例年通りの３メートルほどの高さに成長しました。

刈り取ったほうききびは不要な葉っぱを取りのぞき、ほうきとして使う先端から９０センチの長さに切り取られ束にまとめられます。

生徒たちは暑さの中伝統工芸品づくりに気持ちを込めていました。

生徒「昔から手作業をしているのは大変なことだと思うが、そういうのが伝統として続けてきてすごいと思う。こんな短期間でこんなに大きくなるのはすごいびっくりした。頑丈で壊れないと聞いていたのでずっと使えるほうきを作りたい」

生徒「同じ長さに揃えるというのが難しい。とにかく折らないように運ぶようにした。地元の人間として、地元の文化に触れられるというのはすごくいいことだと思うので、ちゃんと使えるようなほうきを作れるように頑張りたい」

収穫されたほうききびはこれから脱穀・乾燥を行ない、１２月にいよいよほうきづくりが始まるということです。