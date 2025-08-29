MLB公式サイトは28日（日本時間29日）、今オフにフリーエージェント（FA）となる選手たちを特集。残りシーズンで評価が分かれる10選手をピックアップした。

同記事は、カイル・タッカー外野手（カブス）やコディ・ベリンジャー外野手（ヤンキース）ら強打者を始め、フランバー・バルデス投手（アストロズ）らエース級の先発に、守護神として結果が出ず苦戦している“魔球使い”デビン・ウィリアムズ投手（ヤンキース）にも注目を寄せた。

■タッカーは骨折抱えて強行出場

記事の冒頭では、アストロズのエース左腕バルデスに注目。今季26先発で12勝7敗、防御率3.17の好成績も、8月は月間防御率5.64と苦戦。球界屈指のグラウンドボーラーで、決め球カーブは被打率.194と健在。5年連続の二桁勝利を継続中と安定感も折り紙付きだ。

野手ではカブスのタッカーが「最高クラスのFA選手」と評されつつも、右手骨折を抱えたまま強行出場を続けている点に言及。「10年総額4億ドル超を狙うには、残り試合とポストシーズンでの活躍が不可欠」ともされた。また、ヤンキースのベリンジャーは開幕直後こそ不振だったが、5月以降は3カ月連続で打率3割超えと打線をけん引。外野全ポジションと一塁を守れる優れた守備力も高く評価した。

■ウィリアムズは極度の不調に

救援投手では、ベリンジャーと同じヤンキースから“魔球使い”ウィリアムズをピックアップ。ブルワーズ時代は現役最高の抑えとも称されたが、今季は大不振でセーブ失敗を連発。3年連続で1点台だった防御率は4.91まで跳ね上がり、大きく評価を落としてしまった。空気を切り裂くという異名を持つ、横回転のチェンジアップ「エアベンダー」は超一級品。残りシーズンでの巻き返しが必要不可欠と厳しい評価を下した。

そのほかでは、2世選手のボー・ビシェット内野手（ブルージェイズ）にトミー・ジョン手術明けのシェーン・ビーバー投手（ブルージェイズ）、ザック・ギャレン投手（ダイヤモンドバックス）、ディラン・シース投手（パドレス）、レンジャー・スアレス投手（フィリーズ）、ジャック・フラハティ投手（タイガース）の名前が挙げられた。

活躍次第では、大型契約も獲得可能な錚々たる主力級のメンツがズラリ。ポストシーズンまで駆け抜け、アピールに成功できるか。