ヒゲダン『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』ジャパンプレミア開催決定

Official髭男dism、スタジアムライブの様子を収めた『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』が、全国公開に先駆け、10月4日にジャパンプレミアの開催が決定。開催決定に伴い、ファンクラブ年・月会員の先行申込受付がスタートした。

■『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』

『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』は、6月1日に開催された日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた劇場版で、10月17日より全国47都道府県での劇場上映される。総動員約25万人が熱狂したOfficial髭男dism初のスタジアムツアーの歓喜と興奮が、この秋、劇場のスクリーンで蘇る。

■『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』ジャパンプレミア

【日時】2025年10月4日（土）18:00上映開始

【実施劇場】

TOHOシネマズ すすきの

TOHOシネマズ 日比谷

TOHOシネマズ 新宿

109シネマズ名古屋

TOHOシネマズ 梅田

TOHOシネマズ なんば

TOHOシネマズ ららぽーと福岡

■ヒゲダン最新曲「らしさ」がアニメ『ひゃくえむ。』の主題歌に

ヒゲダンは、最新曲「らしさ」を配信中。本楽曲は、9月19日公開の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌に決定している。原作は『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作『ひゃくえむ。』（講談社刊）。陸上競技の世界で「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いた物語だ。声の出演には、生まれつき足の速い“才能型”のトガシを松坂桃李、トガシとの出会いから、100m走にのめり込んでいく“努力型”の小宮を染谷将太と、声優としての評価も高い実力派キャストがキャラクターに命を吹き込む。

「らしさ」は、藤原（Vo）が原作にインスパイアされて書き下ろし、ギターが引っ張る疾走感のあるバンドサウンドに、競争の中での葛藤や挫折に抗いながら立ち向かうすべての人へのエール、讃歌となる歌詞を乗せた、心震わせる一曲となっている。原作者の魚豊による疾走感あふれる描き下ろしジャケ写にも注目だ。

■新アリーナ・TOYOTA ARENA TOKYOにて音楽ライブこけら落とし公演を開催

2025年10月開業の新アリーナ・TOYOTA ARENA TOKYOにて、音楽ライブこけら落とし公演を開催することも決定している。新アリーナの幕開けを飾る『Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO』を、10月11日・12日の2日間にわたって開催する。

■【動画】[Teaser] 劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025

■リリース情報

2025.08.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「らしさ」

